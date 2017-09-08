В США произошла масштабная кибератака

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Исполнительный директор компании Ричард Смит уверен, что это падет "серой" тенью на их финансовое предприятие, наших сотрудников и руководство.

Служба уже обратилась к компаниям, которые специализируются на кибербезопасности и поиску источников атаки. Уже установлено, что подготовка к атаке началась еще а мае.

Отмечается, что похитителям стали изветсны данные имен, номеров карт и шифров социальной страховки клиентов ведомства. Более 209 тыс кодов кредитных карт похищены киберпреступниками.

Также хакерам стали открыты данные об водительских удостоверениях клиентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно компьютерные преступники взломали телеканал HBO и выкрали сценарий нового эпизода сериала "Игра престолов".