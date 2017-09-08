В США произошла масштабная кибератака

В Соединенных Штатах Америки бюро кредитных историй Equifax было подвержено кибератаке, в результате чего было похищено информацию 143 млн клиентов службы.
Об этом передает информационное агентство Reuters.
Исполнительный директор компании Ричард Смит уверен, что это падет "серой" тенью на их финансовое предприятие, наших сотрудников и руководство.
Служба уже обратилась к компаниям, которые специализируются на кибербезопасности и поиску источников атаки. Уже установлено, что подготовка к атаке началась еще а мае.
Отмечается, что похитителям стали изветсны данные имен, номеров карт и шифров социальной страховки клиентов ведомства. Более 209 тыс кодов кредитных карт похищены киберпреступниками.
Также хакерам стали открыты данные об водительских удостоверениях клиентов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно компьютерные преступники взломали телеканал HBO и выкрали сценарий нового эпизода сериала "Игра престолов".