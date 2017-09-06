Во Львове маршрутка врезалась в легковушки, шесть человек травмированы - ФОТО

В результате аварии шесть человек получили травмы. Среди пострадавших есть девятилетняя девочка.

Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла около двух часов дня. На перекрестке улиц Любинской и Петлюры маршрутный автобус "Эталон", за рулем которого находился 37-летнего жителя Самборского района, столкнулся с автомобилем "Honda Accord", которым управлял 25-летний львовянин.

По данным полиции на момент аварии а салоне автобуса находились около 20 пассажиров. Всех пострадавших осмотрели врачи. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решает вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области во вторник, 5 сентября, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиков. В результате аварии четыре человека получили травмы. Среди пострадавших есть годовалый мальчик.