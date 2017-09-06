09:59 06.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области в ДТП погибли четыре человека

В Рокитновском районе Ровенской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествия, в результате чего погибли четыре человека.

В Ровенской области в ДТП погибли четыре человека

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области на своей странице в Facebook.

Как отмечается, во время аварии помимо погибших есть еще один пострадавший, который находиться в критическом состоянии. В данный момент за его жизнь борються врачи.

При этом правоохранительные органы выяснили, что автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи Рокитивського района, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения. Таким образом транспортное средство столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом, отметили сотрудники полиции.

Также стало известно, что все погибшие ехали на легковом автомобиле. Сейчас полицейские устанавливают их личности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове столкнулись три машины, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. 


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