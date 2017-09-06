Количество погибших в ДТП в Ровенской области возросло до пяти - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Национальной полиции области.

Как сообщалось ранее, в результате столкновения на месте происшествия погибли четверо мужчин из легкового автомобиля.

Согласно недавно полученным данным, в реанимации умер пятый человек. Известно, что жизнь 26-летного пассажира спасали врачи, впрочем от полученных травм он скончался

Травмы несовместимые с жизнью получили: 33-летний житель Донецка и трое жителей столицы 31-го, 34-х и 40-ка лет. Известно, что 34-летний уроженец Черновцов работал журналистом в Киеве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Львовской области произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиков. В результате аварии четыре человека получили травмы. Среди пострадавших есть годовалый мальчик.