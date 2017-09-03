В Лос-Анджелесе третьи сутки тушат самый большой пожар в истории города - ВИДЕО

По состоянию на вечер воскресенья, 3 сентября, огонь уже охватил не менее 20 квадратных метров. Пожар начался еще 1 сентября, однако экстренные службы все еще не могут совладать с огнем.

Вместе с тем мэр города уже назвал стихию самой крупной в истории Лос-Анджелеса. Как сообщает The Hill, спасателям пришлось эвакуировать жителей из 700 домов, а на сегодняшний день потушить пожар удалось лишь на 10% охваченной огнем территории.

При этом с огнем уже борются более 500 пожарных. Спасатели также отметили, что борьба с огнем осложняется крайне жаркой и сухой погодой, поскольку в городе сейчас температура воздуха приближается к 38 градусам.

Также пламя распространяется из-за сильного ветра. Эвакуация проведена в ряде районов Лос-Анджелеса, а также пригородах Бербанке и Глендейле, - пояснили спасательные службы.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Одессе сегодня, 3 сентября, произошел пожар в здании Центрального автовокзала на Колонтаевской. Тут загорелась электропроводка на втором этаже здания. Таким образом, для безопасности населения были эвакуированы по меньшей мере 70 человек.