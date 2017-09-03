В Харькове загорелось промышленное здание - ФОТО

Об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило открытое возгорание трехэтажное здание площадью 8 тыс. квадратных метров.

"В 08:30 пожар площадью 3 тыс. кв.м. было локализовано. К тушению привлечено 70 человек личного состава и 12 единиц техники", - сказано в сообщении спасателей.

Также отмечается, что специалистам удалось не допустить распространения огня на соседние помещения.

К счастью в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошел пожар в грузовом автомобиле КАЗ, в результате которого погиб мужчина.