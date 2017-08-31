На Львовщине автомобиль местного телеканала попал в аварию, один сотрудник погиб - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один сотрудник. Еще троих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, инцидент произошел на автодороге "Львов - Ужгород" в селе Верхний Лужок Старосамборского района. Водитель автомобиля Daewoo Lanos 28-летний львовянин по неизвестным причинам не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста.

Вместе с тем издания "Вголос", которое входит в общий медиахолдинг с телеканалом НТА, автомобиль которого и попал в ДТП, сообщило, что водителю Владимиру Тибинке внезапно стало плохо и он потерял управление. В аварии также пострадали журналист НТА Олег Галив и оператор телеканала Иван Мазуренко, а также сотрудник "Вголос" и депутат Николаевского райсовета Михаил Галущак.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на дороге Киев-Чоп в Житомирской области автомобиль "MAN" не справился с управлением и совершил наезд на двух велосипедистов. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался.