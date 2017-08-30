16:20 30.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100172608:mysnichenko

На Николаевщине столкнулись три грузовика

По итогам недавнего ДТП на Николаевщине погиб человек.

На Николаевщине столкнулись три грузовика

Кроме того, по результатам аварии в Николаевской области также есть один пострадавший. Известно, что 30-го августа в области около села  Шевченково произошло столкновение сразу трех грузовиков. В результате этого ДТП погиб один человек, а также еще один получил травмы. Такие данные распространили представители ГСЧС.

Пострадавшего человека пришлось доставать из кабины грузового авто при помощи бензореза. Мужчина был вскоре отправлен в больницу Николаева. Еще один водитель грузовика отказался от госпитализации – его состояние удовлетворительное.

Как сообщал УРА-Информ, возле Киева авто патрульной полиции сбило ребенка.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив