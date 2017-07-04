12:21 04.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Виннитчине женщину сбил поезд

На Виннитчине около одного из поселков женщину сбил поезд.

На Виннитчине женщину сбил поезд

Так, женщина после того, как ее сбил поезд, была доставлена в медучреждение. Однако при оказании ей помощи медиками ока умерла. Поезд сбил женщину около поселка Рахны-Лесовые. 60-летняя женщина попала под поезд, перевозивший грузы – передали в пресс-службе полиции Виннитчины.

Правоохранители получили сведения о трагедии поздно вечером третьего июля. Женщина оказалась под колесами поезда сообщением "Жмеринка-Одесса". Выяснилось также, что женщина при приближении поезда просто лежала на путях, никак не реагируя на приближение состава.

Как сообщал УРА-Информ, в метро столицы в июне человек упал на рельсы.


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