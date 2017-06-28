14:50 28.06.2017 | Происшествия | Новости
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Вирус-вымогатель Petya зафиксирован в Финляндии

Со вчерашнего дня, 27 июня, компьютеры десятков крупных компаний и госструктур подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Так, кибератака распространилась и на Финляндию, в часности.

Вирус-вымогатель Petya зафиксирован в Финляндии

Такие сведения передает финское ведомство связи и коммуникаций.

В настоящее время пока неизвестно, какие именно компании стали мишенью атаки.

Отметим, что на сайте ведомства разместили специальную форму, через которую пострадавших просят сообщать о заражении компьютеров.

При этом эксперт ведомства Антти Куритту заявил, что для Финляндии последствия атак пока оказались небольшими.

"Отдельные случаи атак будут происходить еще в течение длительного времени, но специалисты не верят в возникновение масштабной эпидемии, как в Украине", - подчеркнул Куритту.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины опубликовала ряд рекомендаций, которые позволят обезвредить распространение шифровальщика файло Petya.A.


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