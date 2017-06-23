Количество жертв взрыва в Пакистане возросло до 11 человек

Об этом сообщает AFP News.

Как отмечается, террористический акт произошел недалеко от штаб-квартиры начальника полиции города Кветта, столицы провинции Белуджистан.

"Одиннадцать человек погибли, по меньшей мере 20 получили ранения", - отметил Фарид Ахмед представитель больницы, в которую доставили пострадавших.

Среди погибших были четыре сотрудника полиции, еще трое представителей правоохранительных органов находятся в критическом состоянии.

Стоить отметить, что ответственность за преступление до сих пор не была подтверждена ни одной террористической группировкой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Пакистане неподалеку от армейского штаба произошел взрыв, погибли не менее пять человек. Возможно, нападавшие пытались проникнуть в находящийся неподалеку армейский штаб.