Количество жертв взрыва в Пакистане возросло до 11 человек

Число жертв в теракте на юго-западе Пакистана, который произошел сегодня утром возле армейского штаба, достигло 11 человек
Об этом сообщает AFP News.
Как отмечается, террористический акт произошел недалеко от штаб-квартиры начальника полиции города Кветта, столицы провинции Белуджистан.
"Одиннадцать человек погибли, по меньшей мере 20 получили ранения", - отметил Фарид Ахмед представитель больницы, в которую доставили пострадавших.
Среди погибших были четыре сотрудника полиции, еще трое представителей правоохранительных органов находятся в критическом состоянии.
Стоить отметить, что ответственность за преступление до сих пор не была подтверждена ни одной террористической группировкой.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Пакистане неподалеку от армейского штаба произошел взрыв, погибли не менее пять человек. Возможно, нападавшие пытались проникнуть в находящийся неподалеку армейский штаб.