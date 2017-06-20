На Ивано-Франковщине водитель-наркоман сбил насмерть мальчика и скрылся

При этом, после наезда, злоумышленник выбросил тело ребенка на берег реки. Полиция установила, что водитель находился под воздействием наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба во вторник, 20 июня, прокуратуры Ивано-Франковской области, авария произошла на автодороге "Мукачево-Львов". Тут иномарка на закругленном участке дороги пересекла встречную полосу движения и выехала на левую обочину, где на пешеходе находился ребенок.

Увидев, что мальчик без признаков жизни, он отвез тело к реке Прут в селе Делятин, а затем сбежал. Полиции удалось уже через несколько часов задержать беглеца и найти тело ребенка.

Сейчас суд решает вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области в воскресенье вечером, 18 июня, военнослужащий насмерть сбил десятилетнего мальчика.