На Ивано-Франковщине водитель-наркоман сбил насмерть мальчика и скрылся

В Ивано-Франковской области водитель Audi A4 насмерть сбил девятилетнего мальчика.
При этом, после наезда, злоумышленник выбросил тело ребенка на берег реки. Полиция установила, что водитель находился под воздействием наркотических веществ.
Как сообщает пресс-служба во вторник, 20 июня, прокуратуры Ивано-Франковской области, авария произошла на автодороге "Мукачево-Львов". Тут иномарка на закругленном участке дороги пересекла встречную полосу движения и выехала на левую обочину, где на пешеходе находился ребенок.
Увидев, что мальчик без признаков жизни, он отвез тело к реке Прут в селе Делятин, а затем сбежал. Полиции удалось уже через несколько часов задержать беглеца и найти тело ребенка.
Сейчас суд решает вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области в воскресенье вечером, 18 июня, военнослужащий насмерть сбил десятилетнего мальчика.