В результате теракта в Мали погибли два штатных сотрудника ЕС

Как выяснили правоохранительные органы, член делегации ЕС и член военно-тренировочной миссии ЕС в Мали были убиты во время теракта, совершенного на курорте рядом со столицей Бамако.

Стоить отметить, что данное убийство произошло 18 июня.

При этом жертвой стал португальский коллега, который был частью учебной миссии Европейского Союза в Бамако.

"Малийский член делегации ЕС также был убит во время террористического нападения", - отметила Могерини на пресс-конференции в конце встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террорист-смертник взорвал себя в полной людей мечети. В результате чего по предварительным данным, погибли шесть человек.