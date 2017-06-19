В Харьковской области полиция задержала вооруженную ОПГ

Соответствующие сведения сообщает пресс-служба областной полиции.

По словам правоохранительных органов, в состав банды входили шесть человек в возрасте от 22 до 47 лет. Кроме того, преступники причастны к совершению вооруженных разбойных нападений не только Харьковской области, но и других регионов Украины.

"Спецоперацию по задержанию членов банды осуществили ​​сегодня утром силами сотрудников Управления уголовного розыска, Холодногорского отдела полиции и спецназа харьковского КОВД под процессуальным руководством областной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе полиции.

Также сотрудники строгого порядка выяснили, что данная группа совершала преступления в течение полгода. Так, в это Рождество трое из членов банды в масках с оружием ворвались в помещение одного из харьковчан, где он жил с семьей. При этом на глазах маленькой 10-летней дочери воры пытали его родителей, унижали самого ребенка, завладели всем ценным имуществом и исчезли.

К слову, во время обысков их домов правоохранители также изъяли два пистолета, один с глушителем, ювелирные украшения из золота, деньги, другие ценности.

В настоящее время злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Харькове мужчина преследовал неизвестных, которые пытались пробраться в его дом. Один и преступников открыл огонь.