22:55 19.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновицкой области Peugeot влетел в отбойник, погибли трое людей - ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 19 июня, в Черновицкой области автомобиль Peugeot влетел в отбойник.

В Черновицкой области Peugeot влетел в отбойник, погибли трое людей - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии погибли три человека. Как сообщает местное издание Kitsman.info, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от села Мамаевцы Кицманского района.

По неизвестным пока причинам иномарка влетела в отбойник от чего машину прошило насквозь. В машине на момент аварии находились водитель и четыре пассажиров.

Водители и двое пассажиров погибли на месте ДТП. Двоих скорая помощь увезла в больницу. Среди травмированных девочка пяти лет.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, спасатели и медики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области вчера, 18 июня 2017 года, военнослужащий насмерть сбил 10-летнего мальчика. Военный подозревается в попытке скрыть последствия ДТП.


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