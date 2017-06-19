На Житомирщине СБУ разоблачила механизм поставки фальсификата сливочного масла в детсады - ФОТО

Такие сведения сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, одна из бизнес-структур стала победителем открытых торгов на поставку сливочного масла в ряд учебных, лечебных и санаторных учреждений области.

По словам сотрудников строгого порядка, данная продукция поставлялась через фирму-посредника, которая собственных мощностей для производства не имеет. При этом она закупала масло сомнительного качества у двух производителей на Ровенщине и Киевской области.

"Содержание жиров животного происхождения в исследованных образцах псевдомасла, взятых из двенадцати различных заведений, не превышал 1%, что может повредить здоровью людей, особенно детей", - говорится в сообщении.

В настоящее время проходят обыски в помещениях злоумышленников. Таким образом, изымается документация, компьютерная техника и фальсифицированная продукция, компоненты для ее изготовления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Китае семь человек погибли и 59 пострадали в результате взрыва у входа в детский сад.