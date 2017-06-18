Граждан Украины среди пострадавших в Португалии нет - МИД

Об этом в воскресенье, 18 июня, в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Украины. Как сказано в сообщении, в Португалии бушует крупный пожар.

Десятки жертв среди населения. Вместе с тем консул сообщает об отсутствии среди пострадавших украинцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, число погибших в результате лесных пожаров в Португалии достигло 57, еще 59 человек получили ранения и доставлены в больницы, пять из них в тяжелом состоянии. Полиция сообщает, что возможно, причиной пожара стала молния, попавшая в дерево.

Официальные лица отмечают, что возможно, этот пожар является самым смертоносным одиночным лесным пожаром в Португалии. Президент страны Марсело Ребело де Соуза ночью посетил место трагедии и выразил соболезнования. В стране объявлен трехдневный траур.