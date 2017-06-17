Во Львове пытались сжечь отделения нескольких банков

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Площадь Старый Рынок 8, пожар в банке "БМ Банк". По словам пожарных, двое неизвестных бросили предмет, похожий на бутылку, в окно данного банка, в результате чего произошло возгорание данного помещения, пожар удалось ликвидировать", - написал Зинкевич в Facebook.

Также, по данным активистов группы Варта-1в Facebook, это не единственная попытка поджога во Львове этой ночью.

"Также мы узнали, что это не первое происшествие за сегодня. Примерно в то же время (2:30) такое же происшествие произошло на ул. Низиной, 2, банк "VS bank", но там бутылка разбилась, повредив окно, и пожара не произошло в помещении банка", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УРА-Информ, В ночь на четверг, 11 мая, в Днепре неизвестные сожгли офис партии Оппозиционного блока.