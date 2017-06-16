В Одесской области СБУ пресекла создание агентурной сети российских спецслужб - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, российские спецслужбы отдали приказ организовать агентурную сеть сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

"Житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы", – сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ зафиксировали контакты злоумышленника с украинскими правоохранителями, которые отказались работать на страну агрессора. При этом шпион записывал разговоры на специальную аппаратуру для возможного шантажа.

Агента российских спецслужб украинские правоохранители задержали на границе при попытке вернуться в Приднестровье.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных сообщников задержанного агента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники СБУ сумели предотвратить дальнейшее производство поддельного кофе.