13:50 16.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области СБУ пресекла создание агентурной сети российских спецслужб - ВИДЕО

Служащие СБУ в Одесской области разоблачили создание агентурной сети спецслужб России, в которую планировалось вовлечь полицейских из Украины. 

В Одесской области СБУ пресекла создание агентурной сети российских спецслужб - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, российские спецслужбы отдали приказ организовать агентурную сеть сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

"Житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы", – сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ зафиксировали контакты злоумышленника с украинскими правоохранителями, которые отказались работать на страну агрессора. При этом шпион записывал разговоры на специальную аппаратуру для возможного шантажа.

Агента российских спецслужб украинские правоохранители задержали на границе при попытке вернуться в Приднестровье.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных сообщников задержанного агента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники СБУ сумели предотвратить дальнейшее производство поддельного кофе.


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