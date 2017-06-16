В Одесской области СБУ пресекла создание агентурной сети российских спецслужб - ВИДЕО

Как отмечается, российские спецслужбы отдали приказ организовать агентурную сеть сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
"Житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы", – сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ зафиксировали контакты злоумышленника с украинскими правоохранителями, которые отказались работать на страну агрессора. При этом шпион записывал разговоры на специальную аппаратуру для возможного шантажа.
Агента российских спецслужб украинские правоохранители задержали на границе при попытке вернуться в Приднестровье.
В настоящее время правоохранители устанавливают возможных сообщников задержанного агента.
Правопорядок на улицах в Одесской области теперь будут обеспечивать 120 новых патрульных. В часности, в городах Измаил, Болград и Белгород-Днестровский стартует набор в три новых подразделения патрульной полиции.