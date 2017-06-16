На Сахалине грузовик врезался в поезд, погибли два человека - ФОТО, ВИДЕО

Водитель и пассажир КАМАЗа в результате аварии погибли на месте. Из пассажиров поезда, к счастью, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги столкновение произошло около десяти часов вечера по киевскому времени в районе перегона станций "Заозерное − Пугачево". Водитель КАМАЗа с прицепом проигнорировал световую сигнализацию и выехал на железнодорожный переезд.

Машинист не успел остановить поезд и в итоге произошло столкновение. На помент дорожно-транспортного происшествия в девяти вагонах поезда находились 180 человек, из них 17 − детей, − уточнил в пресс-службе, добавив что от удара кабина грузовика загорелась.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, На юго-востоке Италии в ночь на среду, 14 июня, произошло лобовое столкновение двух ноездов. В результате аварии пострадали по меньшей мере 15 человек.