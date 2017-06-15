В Китае взорвался детский сад, есть погибшие

В Китае семь человек погибли и 59 пострадали в результате взрыва у входа в детский сад.
Об этом сообщает Associated Press.
В сообщении говорится, что взрыв произошел около 16:50 по местному времени у входа в детский сад, который находится в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу.
Очевидцы сообщают, что взорвалась бутылка с газом для приготовления пищи. Взрыв прогремел прямо возле входа в детский сад, когда родители забирали своих детей
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Ровно в частном доме прогремел взрыв, погиб сторожевой пес.