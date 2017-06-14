23:28 14.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Сан-Франциско произошла стрельба, погибли четыре человека - ФОТО

В американском городе Сан-Франциско в среду, 14 июня, произошла стрельба.

В Сан-Франциско произошла стрельба, погибли четыре человека - ФОТО

Неизвестный мужчина устроил перестрелку на складе почтовой службы. В результате инцидента погибли четыре человека.

При этом среди погибших был и сам стрелявший. Как сообщает NBC, стрельбу устроил мужчина в форме сотрудника почты по другим сотрудникам. После чего он выстрелил в себя. Кроме того, сообщается, что еще по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате стрельбы на на бейсбольном поле неподалеку от Вашингтона, Соединенные Штаты Америки, ранены американский конгрессмен и его помощник.

Согласно информации полиции Вирджинии, несколько человек получили ранения после того, как боевик открыл огонь по республиканцам Конгресса в районе Дель-Рей в Александрии. Одного пострадавшего доставили в ближайшую больницу.


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