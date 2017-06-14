В Лондоне горит башня, пострадали минимум два человека - ФОТО

В результате возгорания уже пострадали по меньшей мере, два человека. Как сообщает в Twitter городская бригада пожарных, у обоих пострадавших были зафиксированы симптомы отравления дымом.

Причины пожара пока не называются. Вместе с тем по данным местной полиции, инцидент произошел на севере района Кенсингтон в Lancaster West Estate. Правоохранители пытаются эвакуировать из здания жильцов, а над ликвидацией пожара работают около 200 пожарных.

По их данным возгорание началось незадолго до рассвета. Сейчас остальные обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в восточной части Лондона 23 января прогремел взрыв. Неизвестное устройство взорвалось в многоквартирном доме. По предварительным данным пять человек получили травмы. Как сообщает Mirror Online, трое из пострадавших в настоящее время находятся в больнице.