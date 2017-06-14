Украинцы не пострадали вследствие пожара в Лондоне

Граждан Украины среди жертв масштабного пожара в многоэтажке на севере Кенсингтона в Лондоне не обнаружено.
Об этом сообщается на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.
Как отмечается, в результате сильного возгорания в Лондоне погибло несколько людей. Кроме того, есть информация о том, что около 30 человек госпитализированы.
"На 8:00 14 июня граждан Украины среди погибших нет", - сообщило посольство в Twitter.
В связи с этим украинские власти просят наших соотечественников, которые находятся в британской столице, избегать района, где пылает пожар.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате пожара, который бушует в жилом доме в Лондоне, количество пострадавших возросло до 30 человек. В настоящее время скорая помощь развозит пострадавших в пять больниц города.