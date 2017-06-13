В Харькове пьяный водитель протаранил машину скорой помощи

В результате аварии пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова, авария произошла после полуночи на Московском проспекте.

Водитель автомобиля "Peugeot" бригады скорой помощи двигался в крайней правой полосе в сторону ХТЗ со стороны улицы Богдана Хмельницкого. Ему на встречу двигался "Hyundai Sonata", который выехал на встречную полосу.

При этом машина скорой помощи пыталась уйти от удара, повернув влево, однако столкновения избежать не удалось. В итоге водитель иномарки и врач из бригады "скорой" попали в больницу.

Вместе с тем врачи заверили, что водитель автомобиля "Hyundai" доставлен в больницу для установления степени опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в понедельник, 12 июня, произошло столкновение двух легковых автомобилей "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 2106". В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Еще двое людей получили травмы. При этом среди пострадавших есть малолетний ребенок.