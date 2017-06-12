07:33 12.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Париже неизвестный бросит в ресторан коктейль Молотова, пострадали три человека

Неизвестный в ночь на понедельник, 12 июня, в Париже бросил коктейль Молотова в один из ресторанов.

В Париже неизвестный бросит в ресторан коктейль Молотова, пострадали три человека

Заведение расположено в северном пригороде французской столицы Обервилье, округе Сен-Дени. В результате инцидента три человека получили сильные ожоги.

Как сообщает газета Le Figaro, сам ресторан находился в пятиэтажном здании и сразу после нападения в ресторане начался пожар. Людей, которые получили ожоги спасатели доставили в медицинское учреждение на вертолете.

Еще один человек получил легкие травмы. Вместе с тем сильное задымление затрудняло поиски других возможных жертв.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, в Париже на ступенях собора Нотр-Дам произошла стрельба с участием полицейских.


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