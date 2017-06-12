В Николаеве столкнулись две легковушки, погиб человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Еще двое людей получили травмы. При этом среди пострадавших есть малолетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба полиции области, авария произошла на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Театральной. От сильного удара 57-летний водитель "ВАЗ 2107" погиб на месте, а его пассажиры получили телесные повреждения. Среди раненных - шестилетний ребенок. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Теперь нарушителю грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в аварию попала Audi A6, в котором находилось три человека. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Еще двое попали в больницу.