На Львовщине пациент выпал из окна больницы

Так, на Львовщине из окна одной из больниц региона внезапно выпал пациент медучреждения возрастом 67 лет. Больница эта находится в городе Стрый, а мужчина выпал с четвертого этажа здания – сообщили сегодня в коммуникационном отделе львовской полиции.

Так, в час ночи полиция получила сообщение о том, что из окна медучреждения вывалился пациент. Мужчина пребывал в больнице в отделение стационара – в неврологии. Пациент на данный момент – в реанимации. По факту случившегося правоохранителями ведется проверка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Львовщине пациент выпал из окна медучреждения. Мужчина выпал со второго этажа и умер на месте.