16:11 12.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100167670:mysnichenko

На Львовщине пациент выпал из окна больницы

На Львовщине пожилой мужчина вывалился из окна местной больницы.

На Львовщине пациент выпал из окна больницы

Так, на Львовщине из окна одной из больниц региона внезапно выпал пациент медучреждения возрастом 67 лет. Больница эта находится в городе Стрый, а мужчина выпал с четвертого этажа здания – сообщили сегодня в коммуникационном отделе львовской полиции.

Так, в час ночи полиция получила сообщение о том, что из окна медучреждения вывалился пациент. Мужчина пребывал в больнице в отделение стационара – в неврологии. Пациент на данный момент – в реанимации. По факту случившегося правоохранителями ведется проверка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Львовщине пациент выпал из окна медучреждения. Мужчина выпал со второго этажа и умер на месте.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив