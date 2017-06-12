12:59 12.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Хмельниччине в аварии погиб один человек, двое пострадавших

В Хмельницкой области в аварию попала Audi A6", в котором находилось три человека.

На Хмельниччине в аварии погиб один человек, двое пострадавших

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Еще двое попали в больницу.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Хмельницкой области, авария произошла после семи часов вчера на автодороге Вовковинцы-Сосница Серебряное вблизи поселка Летичев.

В итоге 32-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 47-летнего водителя и 34-летнюю женщину зажало конструкциями искореженного автомобиля. Спасателям пришлось с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавших из авто и передали их медикам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 июня, в селе Чуков Немировского района иномарка, по неизвестным причинам врезалась в дерево. В результате аварии погибли два человека. Как сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области, за рулем машина находился 75-летний мужчина.


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