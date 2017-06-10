15:49 10.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области неизвестные взорвали банкомат в больнице и похитили более 180 тыс. гривен

Во Львовской области в помещении центральной районной больницы произошел сильный взрыв. Оказалось, что неизвестные лица подорвали банкомат и похитили более 180 тыс. гривен. 

Во Львовской области неизвестные взорвали банкомат в больнице и похитили более 180 тыс. гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во львовской области.

Как выяснили местные полицейские, злоумышленники в три часа ночи подорвали встроенный у входа в больницу банкомат и похитили кассеты с деньгами в размере 187 тысяч гривен.

В результате инцидента были повреждены входные двери и коридор Буской центральной больницы.

К счастью, никто мирных людей не пострадал.

В данный момент по факту проишествия правоохранительные органы открыли уголовные производство по ч.3 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК Украины. Теперь нарушителям порядка грозит от трех до 15 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Днепровском районе Киева произошел взрыв. 


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