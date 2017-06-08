20:32 08.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пожар на территории воинской части в Ровно локализирован - ФОТО

Пожар на территории воинской части в Ровно, который возник в четверг утром, 8 июня, локализирован.

Пожар на территории воинской части в Ровно локализирован - ФОТО

В результате пожара выгорели стены и перекрытия складов, но огонь не распространился на военные объекты. Как сообщают местные СМИ, пожар возник на базе 55-го отдельного линейно-узлового полка связи на Соборной, 231.

Огонь вспыхнул в старых складских помещениях, где находилась техника. По словам руководителя патрульной полиции Ровно Сергея Мерчука, в результате происшествия никто их гражданских не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Ровно горела воинская часть. Над ликвидацией возгорания работает пять спецавтомобилей и 30 пожарных.

Причины и обстоятельства инцидент выясняются.


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