Пожар на территории воинской части в Ровно локализирован - ФОТО

В результате пожара выгорели стены и перекрытия складов, но огонь не распространился на военные объекты. Как сообщают местные СМИ, пожар возник на базе 55-го отдельного линейно-узлового полка связи на Соборной, 231.

Огонь вспыхнул в старых складских помещениях, где находилась техника. По словам руководителя патрульной полиции Ровно Сергея Мерчука, в результате происшествия никто их гражданских не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Ровно горела воинская часть. Над ликвидацией возгорания работает пять спецавтомобилей и 30 пожарных.

Причины и обстоятельства инцидент выясняются.