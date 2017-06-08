14:25 08.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100167453:labazovych

На Прикарпатье столкнулись автобус, бензовоз и легковые авто, есть погибшие - ФОТО

Неподалеку от села Вестовая Калушского района Ивано-Франковской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и автобуса. В результате аварии погиб один человек.

На Прикарпатье столкнулись автобус, бензовоз и легковые авто, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Как отмечается, около 9:00 утра столкнулись пассажирский автобус, грузовой автомобиль MAN, легковой автомобиль и минивэн. 

По информации полиции, автобус врезался в бензовоз, который ехал впереди. В свою очередь от удара автобус выбросило на встречную — там он столкнулся с несколькими авто.

Таким образом, в автокатастрофе погиб водитель одного из автомобилей.

"Двух пассажиров этого авто были доставлены в больницу, а также в реанимационное отделение госпитализированы шестилетнюю девушку, которая была пассажиром другого автомобиля", - сообщили полицейские.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге Спасское-Вилково Одесской области произошло страшное ДТП, в котором погибло четыре человека.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив