На Прикарпатье столкнулись автобус, бензовоз и легковые авто, есть погибшие - ФОТО

Неподалеку от села Вестовая Калушского района Ивано-Франковской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и автобуса. В результате аварии погиб один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Как отмечается, около 9:00 утра столкнулись пассажирский автобус, грузовой автомобиль MAN, легковой автомобиль и минивэн.
По информации полиции, автобус врезался в бензовоз, который ехал впереди. В свою очередь от удара автобус выбросило на встречную — там он столкнулся с несколькими авто.
Таким образом, в автокатастрофе погиб водитель одного из автомобилей.
"Двух пассажиров этого авто были доставлены в больницу, а также в реанимационное отделение госпитализированы шестилетнюю девушку, которая была пассажиром другого автомобиля", - сообщили полицейские.
На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге Спасское-Вилково Одесской области произошло страшное ДТП, в котором погибло четыре человека.