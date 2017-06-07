Ответственность за нападение на парламент Ирана взяли на себя боевики ИГИЛ - ФОТО

Как сообщает в среду, 7 июня, Reuters, со ссылкой на информационное агентство террористов, истребители из Исламского государства напали на храм Хомейни и иранский парламент в Тегеране. Нападения на храм Хомейни были совершены двумя террористами-смертниками.

При этом две атаки произошли почти одновременно и были убиты около семи человек, - заявили в ИГИЛ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в здании парламента Ирана в Тегеране террорист-смертник, который скрылся в здании, подорвал себя. Также, во время стрельбы в парламенте Ирана погибли семь человек. Сообщается, что четыре человека были взяты в заложники.