На Киевщине мужчина пытался взорвать сестру

Такая информация была сегодня распространена в пресс-службе полиции региона. Согласно этим данным – шестого июня вечером полиция получила сообщение о том, что некий предмет взорвался около частного дома поселка Жоравка. Хозяйка этого дома была наравлена в больницу с ранением ноги.

Потом оказалось, что ее брат 46-ти лет пришел к женщине выяснить отношения, взяв с собой гранату. Вскоре он бросил гранату в сторону женщины и убежал к своему авто. Сейчас ведется розыск злоумышленника, его авто уже обнаружено.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Угледар ребенок подорвался на гранате.