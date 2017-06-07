13:55 07.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине мужчина пытался взорвать сестру

На Киевщине мужчина решил забросить в дом собственной сестры гранату.

На Киевщине мужчина пытался взорвать сестру

Такая информация была сегодня распространена в пресс-службе полиции региона. Согласно этим данным – шестого июня вечером полиция получила сообщение о том, что некий предмет взорвался около частного дома поселка Жоравка. Хозяйка этого дома была наравлена в больницу с ранением ноги.

Потом оказалось, что ее брат 46-ти лет пришел к женщине выяснить отношения, взяв с собой гранату. Вскоре он бросил гранату в сторону женщины и убежал к своему авто. Сейчас ведется розыск злоумышленника, его авто уже обнаружено.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Угледар ребенок подорвался на гранате.


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