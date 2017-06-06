В Житомирской области поезд насмерть сбил человека

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По словам полиции, парень оказался жителем с. Леоновка, который пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода и попал под поезд.

В результате случившегося, пострадавший был госпитализирован в Лугинскую райбольницу, где через несколько часов скончался.

В связи с этим начато досудебное расследование. Кроме того, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лугинского отделения полиции.

На данный момент продолжается установление причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее под грузовой поезд попала 16-летняя девушка. Так, местная жительница погибла на месте происшествия.