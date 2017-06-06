12:25 06.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области поезд насмерть сбил человека

В Житомирской области на 148 км перегона Кремно - Лугины произошла авария на железнодорожном пути. В результате инцидента под поезд попал 19-летний парень.

В Житомирской области поезд насмерть сбил человека

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По словам полиции, парень оказался жителем с. Леоновка, который пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода и попал под поезд

В результате случившегося, пострадавший был госпитализирован в Лугинскую райбольницу, где через несколько часов скончался.

В связи с этим начато досудебное расследование. Кроме того, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лугинского отделения полиции. 

На данный момент продолжается установление причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее под грузовой поезд попала 16-летняя девушка. Так, местная жительница погибла на месте происшествия. 


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