В Житомирской области поезд насмерть сбил человека

В Житомирской области на 148 км перегона Кремно - Лугины произошла авария на железнодорожном пути. В результате инцидента под поезд попал 19-летний парень.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
По словам полиции, парень оказался жителем с. Леоновка, который пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода и попал под поезд.
В результате случившегося, пострадавший был госпитализирован в Лугинскую райбольницу, где через несколько часов скончался.
В связи с этим начато досудебное расследование. Кроме того, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лугинского отделения полиции.
На данный момент продолжается установление причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее под грузовой поезд попала 16-летняя девушка. Так, местная жительница погибла на месте происшествия.