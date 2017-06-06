В Житомирской области легковушка наехал на мужчину с малолетним сыном

В результате аварии, которая произошла в понедельник вечером, 5 июня, 31-летний мужчина и его полуторагодовалый сын погибли. Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло после десяти часов вечера на улице Грушевского.

Полиция установила, что водитель автомобиля "ВАЗ-2105", двигаясь в направлении центра города, не выбрал безопасную скорость и наехал на мужчину с ребенком на руках, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Скорая помощь увезла из в больницу, однако спасли их не удалось. От полученных травм оба скончались в карете скорой помощи.

При этом виновник трагедии, не останавливая авто, скрылся с места происшествия. Правоохранители открыли уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами.

На данные момент полицейские уже разыскали указанное транспортное средство в одном из дворов райцентра. Сейчас устанавливается личность водителя автомобиля, которому грозит наказание в виде заключения на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области на 148 км перегона Кремно - Лугины произошла авария на железнодорожном пути. В результате инцидента под поезд попал 19-летний парень.