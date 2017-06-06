11:58 06.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Словакии тысячи людей вышли на антикоррупционные протесты - ФОТО

Тысячи словаков вышли на улицы Братиславы с протестом против коррупции в правительстве премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает издание Aktuality.

В Словакии тысячи людей вышли на антикоррупционные протесты - ФОТО

Как отмечается, протестующие обвиняют в главу национальной полиции в коррупции и возмущены противодействием правительства в расследовании коррупционных инцидентов.

При этом соответствующий митинг организовали студенческие организации, кторые получили широкую поддержку.

В часности, в протестах приняли участие до 10 тысяч человек.

К требованиям протестующих присоединился и президент страны Андрей Киска, который находится в конфронтации с действующим правительством.

Стоить отметить, это был самый большой протест в Словакии с 2012 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Париже после закрытия избирательных участков начались протесты. Поскольку, люди недовольны итогами голосования и выходом во второй тур выборов ультраправой кандидатки Марин Ле Пен.


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