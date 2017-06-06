В Кривом Роге в шахте произошло обрушение породы, - ГСЧС

Во вторник, 6 июня, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте "Октябрьская" произошло обрушение породы. В результате происшествия под завал попал один горняк.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, обрушение произошло на горизонте 1220 м.
На данный момент к проведению спасательных работ привлечены два отделения Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда. В часности три единицы техники и 18 человек личного состава.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер министр Украины отдал распоряжение касательно скорой повторной проверки украинских шахт. Такое распоряжение было получено украинским Министерством энергетики – ему понадобится в очередному правительственному заседанию подготовить документ про удаление запрета проверки шахт.