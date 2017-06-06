10:56 06.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге в шахте произошло обрушение породы, - ГСЧС

Во вторник, 6 июня, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте "Октябрьская" произошло обрушение породы. В результате происшествия под завал попал один горняк.

 

В Кривом Роге в шахте произошло обрушение породы, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, обрушение произошло на горизонте 1220 м.

На данный момент к проведению спасательных работ привлечены два отделения Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда. В часности три единицы техники и 18 человек личного состава.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер министр Украины отдал распоряжение касательно скорой повторной проверки украинских шахт. Такое распоряжение было получено украинским Министерством энергетики – ему понадобится в очередному правительственному заседанию подготовить документ про удаление запрета проверки шахт. 


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