В Кривом Роге в шахте произошло обрушение породы, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, обрушение произошло на горизонте 1220 м.

На данный момент к проведению спасательных работ привлечены два отделения Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда. В часности три единицы техники и 18 человек личного состава.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер министр Украины отдал распоряжение касательно скорой повторной проверки украинских шахт. Такое распоряжение было получено украинским Министерством энергетики – ему понадобится в очередному правительственному заседанию подготовить документ про удаление запрета проверки шахт.