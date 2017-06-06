В Киеве на СТО прогремел взрыв

В управлении ГСЧС заявляют, что там вспыхнул пожар в одном из жилых домов, пишет Интерфакс-Украина,

На месте работают пожарные.

При этом в другом сообществе - dtp.kiev.ua, сообщают, что пожар произошел в СТО, расположенной по этому же адресу.

О жертвах не сообщается.

Как ранее сообщал УРА-Информ, 13 марта столичным спасателям поступили сведения про пожар в одной из девятиэтажек города