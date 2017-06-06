В Киеве на СТО прогремел взрыв

Около 14 часов 6 июня в Днепровском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Киев Оперативный. Взрыв произошел по адресу Профсоюзная, 21.
В управлении ГСЧС заявляют, что там вспыхнул пожар в одном из жилых домов, пишет Интерфакс-Украина,
На месте работают пожарные.
При этом в другом сообществе - dtp.kiev.ua, сообщают, что пожар произошел в СТО, расположенной по этому же адресу.
О жертвах не сообщается.
Как ранее сообщал УРА-Информ, 13 марта столичным спасателям поступили сведения про пожар в одной из девятиэтажек города