15:57 06.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве на СТО прогремел взрыв

Около 14 часов 6 июня в Днепровском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Киев Оперативный. Взрыв произошел по адресу Профсоюзная, 21.

В Киеве на СТО прогремел взрыв

В управлении ГСЧС заявляют, что там вспыхнул пожар в одном из жилых домов, пишет Интерфакс-Украина,

На месте работают пожарные.

При этом в другом сообществе - dtp.kiev.ua, сообщают, что пожар произошел в СТО, расположенной по этому же адресу.

О жертвах не сообщается.

Как ранее сообщал УРА-Информ, 13 марта столичным спасателям поступили сведения про пожар в одной из девятиэтажек города


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