12:50 06.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики "ДНР" обстреляли школу в Павлополе Донецкой области - ФОТО

Боевики снова обстреляли местную школу в с. Павлополь Донецкой области. 

Боевики

Такие сведения сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

По предварительной информации, прозвучало около двадцати взрывов.

Сообщается, что осколками была повреждена газоснабжающая труба, однако собственными силами газоснабжение восстановлено. Кроме того, повреждены электропровода и временно отсутствует водоснабжение. 

В результате обстрела повреждена местная школа по ул. Молодежной, которая с октября 2015 года не работает.

В настоящее время спасатели обезвредили неразорванный снаряд. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Красногоровке террористы обстреляли жилые дома. Речь – про обстрел именно жилого сектора данного населенного пункта. 


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