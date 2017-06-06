Боевики "ДНР" обстреляли школу в Павлополе Донецкой области - ФОТО

Такие сведения сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

По предварительной информации, прозвучало около двадцати взрывов.

Сообщается, что осколками была повреждена газоснабжающая труба, однако собственными силами газоснабжение восстановлено. Кроме того, повреждены электропровода и временно отсутствует водоснабжение.

В результате обстрела повреждена местная школа по ул. Молодежной, которая с октября 2015 года не работает.

В настоящее время спасатели обезвредили неразорванный снаряд.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Красногоровке террористы обстреляли жилые дома. Речь – про обстрел именно жилого сектора данного населенного пункта.