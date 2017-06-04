21:30 04.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Швеции сгорел центр по приему беженцев

В центре по размещению беженцев в городе Сьодерхамн на восточном побережье Швеции произошло сильное возгорание.

В Швеции сгорел центр по приему беженцев

Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные полиции.

Как отмечается, пожар уничтожил две трети здания центра. 

Также на момент пожара в помещениях центра находились от 60 до 70 человек. При этом представитель полиции Стокгольма Кьелла Линдгрена заявил, что в здании также находились двое сотрудников приюта и девять беженцев. 

К счастью, никто из мигрантов не пострадал, поскольку им удалось выбраться на улицу.

Добавим, что в прошлом году в Швеции в центрах по приему беженцев было зафиксировано 92 поджога. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вблизи находятся дома католической церкви и папы в Италии произошел пожар.


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