В Швеции сгорел центр по приему беженцев

Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные полиции.

Как отмечается, пожар уничтожил две трети здания центра.

Также на момент пожара в помещениях центра находились от 60 до 70 человек. При этом представитель полиции Стокгольма Кьелла Линдгрена заявил, что в здании также находились двое сотрудников приюта и девять беженцев.

К счастью, никто из мигрантов не пострадал, поскольку им удалось выбраться на улицу.

Добавим, что в прошлом году в Швеции в центрах по приему беженцев было зафиксировано 92 поджога.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вблизи находятся дома католической церкви и папы в Италии произошел пожар.