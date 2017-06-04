В Швеции сгорел центр по приему беженцев

В центре по размещению беженцев в городе Сьодерхамн на восточном побережье Швеции произошло сильное возгорание.
Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные полиции.
Как отмечается, пожар уничтожил две трети здания центра.
Также на момент пожара в помещениях центра находились от 60 до 70 человек. При этом представитель полиции Стокгольма Кьелла Линдгрена заявил, что в здании также находились двое сотрудников приюта и девять беженцев.
К счастью, никто из мигрантов не пострадал, поскольку им удалось выбраться на улицу.
Добавим, что в прошлом году в Швеции в центрах по приему беженцев было зафиксировано 92 поджога.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вблизи находятся дома католической церкви и папы в Италии произошел пожар.