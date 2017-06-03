15:49 03.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине 90-летняя пенсионерка утонула в колодце

Пожилая женщина в возрасте 90-та лет на Житомирщине погибла в колодце.

На Житомирщине 90-летняя пенсионерка утонула в колодце

Про это рассказали представители ГСЧС указанного региона страны. Согласно данным – второго июня стало известно про этот трагический инцидент. Жители села Городница, что в Новоград-Волынском районе области рассказали спасателям, что старушка свалилась в колодец.

Спасатели отправились на место, но по их прибытию пенсионерка уже была мертва. На поверхность труп достали, пользуясь веревкой. Соседи рассказали, что женщина жила одна уже давно. Она, видимо, хотела набрать воды, однако потеряла равновесие.

Как сообщал УРА-Информ, мужчина свалился в колодец на Киевщине.


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