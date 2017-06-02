В Таиланде грузовик протаранил ресторан, есть жертвы

Такие сведения сообщает местный телеканал Channel 3. Как отмечается, транспортное средство протаранил пять автомобилей и два мотоцикла, припаркованных у ресторана.

Кроме того, грузовик врезался в столики, за которыми сидели посетители.

В связи с этим идин мужчина сразу же погиб на месте аварии.

Затем стало извесно, что скончались еще один мужчина и молодая женщина в больнице.

Кстати, в рузультате дорожно-транспортного происшествия пострадали еще восемь человек. В настоящее время все они находятся под присмотром медиков.

По информации правоохранительных органов, устанавливается причина аварии и принимаются меры по дезактивации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в городе Одесса загорелось грузовое авто. По итогам возгорания силно поврежден оказался моторный отсек этого авто, а также его кабина - на общей площади в пять квадратных метров.