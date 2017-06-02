09:35 02.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Таиланде грузовик протаранил ресторан, есть жертвы

В провинции Таиланда Нонг Буалампху грузовик потерял управление и протаранил придорожный ресторан, в результате чего трое человек погибли, восемь ранены.

В Таиланде грузовик протаранил ресторан, есть жертвы

Такие сведения сообщает местный телеканал Channel 3. Как отмечается, транспортное средство протаранил пять автомобилей и два мотоцикла, припаркованных у ресторана.

Кроме того, грузовик врезался в столики, за которыми сидели посетители.

В связи с этим идин мужчина сразу же погиб на месте аварии. 

Затем стало извесно, что скончались еще один мужчина и молодая женщина в больнице.

Кстати, в рузультате дорожно-транспортного происшествия пострадали еще восемь человек. В настоящее время все они находятся под присмотром медиков. 

По информации правоохранительных органов, устанавливается причина аварии и принимаются меры по дезактивации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в городе Одесса загорелось грузовое авто. По итогам возгорания силно поврежден оказался моторный отсек этого авто, а также его кабина - на общей площади в пять квадратных метров.


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