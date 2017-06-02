12:50 02.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала на взятке в 2 тысячи долларов сотрудника Фискальной службы - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали на взяточничестве начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области. 

СБУ задержала на взятке в 2 тысячи долларов сотрудника Фискальной службы - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Как выяснили оперативники спецслужбы, злоумышленник требовал от местного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 2 тысячи долларов. В часности, за непринятие мер реагирования в отношении выявленных налоговых нарушений.

Так, во время получения всей суммы взятки чиновка задержали в центре Николаева.

В данный момент открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно служающие Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью полиции и прокуратурой пересекли на взятке двух полицейских. 


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