СБУ задержала на взятке в 2 тысячи долларов сотрудника Фискальной службы - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Как выяснили оперативники спецслужбы, злоумышленник требовал от местного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 2 тысячи долларов. В часности, за непринятие мер реагирования в отношении выявленных налоговых нарушений.

Так, во время получения всей суммы взятки чиновка задержали в центре Николаева.

В данный момент открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно служающие Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью полиции и прокуратурой пересекли на взятке двух полицейских.