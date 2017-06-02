Кинорежиссер Эмир Кустурица попал в тяжелую аварию

Об этом сообщает издание Аvaz.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествия произошло на сербской дороге между Белградом и Чачаке.

Так, водитель Mercedes, на котором двигался режиссер, не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

На место инцидента прибыла скорая.

После оказания первой помощи режиссера доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Стоить отметить, что никаких деталей о его состоянии здоровья пока не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на острове Хортица в Запорожье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате которого, погиб один человек.