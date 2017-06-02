11:39 02.06.2017 | Происшествия | Новости
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Кинорежиссер Эмир Кустурица попал в тяжелую аварию

В пятницу, второго июня, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию. 

Кинорежиссер Эмир Кустурица попал в тяжелую аварию

Об этом сообщает издание Аvaz.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествия произошло на сербской дороге между Белградом и Чачаке. 

Так, водитель Mercedes, на котором двигался режиссер, не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

На место инцидента прибыла скорая.

После оказания первой помощи режиссера доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Стоить отметить, что никаких деталей о его состоянии здоровья пока не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на острове Хортица в Запорожье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате которого, погиб один человек. 


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  •   В минувшую субботу, 9 ноября, в центре украинской столицы состоялся  заключительный концерт Всеукраинского тура "Мы едины", организованного в честь 70-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков. Одним из участников концерта стал и легендарный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица. На пресс- конференции, назначенной на 8 ноября, маэстро не было- самолет, не смог вылететь из- за погодных условий из Белграда. С журналистами встречались музыканты украинских и российских групп. 9 ноября, режиссер встречался с прессой в гостинице. Впервые Кустурица выступил со своим музыкальным коллективом  из Сербии TheNoSmokingOrchestraв качестве солиста. Дело в том, что вокалист группы Нейле Каралич перенес инсульт. Помимо Эмира, в концерте приняли участие группы "С.К.А.Й", "Чайф", "Разные люди", "Братья Карамазовы".
 
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