Кинорежиссер Эмир Кустурица попал в тяжелую аварию

В пятницу, второго июня, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию.
Об этом сообщает издание Аvaz.
Как отмечается, дорожно-транспортное происшествия произошло на сербской дороге между Белградом и Чачаке.
Так, водитель Mercedes, на котором двигался режиссер, не справился с управлением и машина вылетела в кювет.
На место инцидента прибыла скорая.
После оказания первой помощи режиссера доставили в больницу для дальнейшего обследования.
Стоить отметить, что никаких деталей о его состоянии здоровья пока не сообщается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на острове Хортица в Запорожье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате которого, погиб один человек.