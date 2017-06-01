В Харькове мужчина пытался сжечь знакомого

Так, человек недавно предпринял попытку сжечь заживо собственного товарища. Такое сообщение поступило от правоохранителей Харьковщины. Согласно этим данным – 29-го мая в лесополосе два товарища распивали спиртное. Внезапно произошла ссора и мужчина ударил собутыльника бутылкой по голове, после чего поджег на 42-летнем мужчине одежду.

Правоохранители установили тот факт, что пострадавший пребывает в тяжелом состоянии после случившегося. По факту нападения уже открыли производство – согласно статье 121.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине подожгли школу.