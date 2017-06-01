В ГСЧС рассказали о ситуации в Красногоровке - ФОТО

В главном управлении ГСЧС в Донецкой области проинформировали о ситуации в Красногоровке после воскресного обстрела.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, повреждения получили 14 зданий, среди которых больница и школа.
Кроме того, были ранены восемь человек.
На данный момент спасатели обследывают территорию в поисках неразорвавшихся снарядов. Кроме того, спецотряди разбирают конструкции на крыше больницы, оббивают пленкой окна в школе и больнице.
Таким образом, на территории одной из школ была обнаружена минометная мина калибром 82 мм и артиллерийский снаряд калибром 23 мм.
При этом системы водоснабжения и электроснабжения работают в штатном режиме.
По информации проводятся восстановительные работы на поврежденном канализационном коллекторе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам обстрела боевиками н.п. Красногоровка зафиксированы прямые попадания в здания.