12:25 01.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ГСЧС рассказали о ситуации в Красногоровке - ФОТО

В главном управлении ГСЧС в Донецкой области проинформировали о ситуации в Красногоровке после воскресного обстрела.

В ГСЧС рассказали о ситуации в Красногоровке - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, повреждения получили 14 зданий, среди которых больница и школа.

Кроме того, были ранены восемь человек.

На данный момент спасатели обследывают территорию в поисках неразорвавшихся снарядов. Кроме того, спецотряди разбирают конструкции на крыше больницы, оббивают пленкой окна в школе и больнице.

Таким образом, на территории одной из школ была обнаружена минометная мина калибром 82 мм и артиллерийский снаряд калибром 23 мм.

При этом системы водоснабжения и электроснабжения работают в штатном режиме.

По информации проводятся восстановительные работы на поврежденном канализационном коллекторе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам обстрела боевиками н.п. Красногоровка зафиксированы прямые попадания в здания.

 


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