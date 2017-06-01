В ГСЧС рассказали о ситуации в Красногоровке - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, повреждения получили 14 зданий, среди которых больница и школа.

Кроме того, были ранены восемь человек.

На данный момент спасатели обследывают территорию в поисках неразорвавшихся снарядов. Кроме того, спецотряди разбирают конструкции на крыше больницы, оббивают пленкой окна в школе и больнице.

Таким образом, на территории одной из школ была обнаружена минометная мина калибром 82 мм и артиллерийский снаряд калибром 23 мм.

При этом системы водоснабжения и электроснабжения работают в штатном режиме.

По информации проводятся восстановительные работы на поврежденном канализационном коллекторе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам обстрела боевиками н.п. Красногоровка зафиксированы прямые попадания в здания.