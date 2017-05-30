16:26 30.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне ребенка избили в детском саду

В одном из детских садов Херсона ребенку нанесли телесные повреждения. По факту происшествия открыли уголовное производство.

В Херсоне ребенка избили в детском саду

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Херсонской области.

В сообщении говорится, что полиция Херсонской области открыла уголовное производство по факту избиения ребенка в детском саду.

По словам матери пострадавшего ребенка, которая написала заявление в полицию, телесные повреждения были нанесены музыкальным руководителем в детском саду. Инцидент произошел во время репетиции.

В данный момент обстоятельства выясняются и проверяются сотрудниками полиции. Назначено проведение экспертизы, в том числе судебно-медицинской.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Харьковщине ребенка убила мемориальная доска.


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