В Херсоне ребенка избили в детском саду

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Херсонской области.

В сообщении говорится, что полиция Херсонской области открыла уголовное производство по факту избиения ребенка в детском саду.

По словам матери пострадавшего ребенка, которая написала заявление в полицию, телесные повреждения были нанесены музыкальным руководителем в детском саду. Инцидент произошел во время репетиции.

В данный момент обстоятельства выясняются и проверяются сотрудниками полиции. Назначено проведение экспертизы, в том числе судебно-медицинской.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Харьковщине ребенка убила мемориальная доска.