16:08 29.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове мужчина застрелился по итогам ссоры с сыном

В Харькове пенсионер принял решение о совершении самоубийства.

В Харькове мужчина застрелился по итогам ссоры с сыном

Так, пенсионер выстрелил в голову себе же - после того, как у него произошла перепалка с сыном. Сегодня эти данные распространили в пресс-службе местной полиции.

Утром в полицию сообщили про семейный конфликт в доме, что на улице Комбайновская. Оказалось, что недавно у 79-летнего отца и его сына 39-ти лет была ссора, после чего пожилой человек заперся на чердаке. Сын пытался подойти, но в его сторону раздался выстрел. Человек вскоре вызвал правоохранителей, они пытались убедить мужчину выйти, но тот внезапно застрелился.

Как сообщал УРА-Информ, в столице мужчину задержали за растление детей.


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