Корабль оставил без света два села в Херсонской области

Об этом сообщает местное издание "ПИК".

В департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации уточнили, что корабль повредил воздушную линию электропередач 10 кВ, проходящей через реку, между опорами №№74 и 75.

В настоящее время над восстановлением электроснабжения в обесточенных селах работает аварийно-ремонтная бригада.

При этом восстановить энергоснабжение планируют 29 мая 2017 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее во Львове произошла авария на электросетях. В результате инцидента без электроэнергии остались Франковский район города и часть Железнодорожного района.