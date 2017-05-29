11:30 29.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Корабль оставил без света два села в Херсонской области

В Херсонской области судно зацепило линию электропередач, которая проходит через реку Ингулец. В результате без электроэнергии остались село Никольское и частично - село Дарьевка.

Корабль оставил без света два села в Херсонской области

Об этом сообщает местное издание "ПИК".

В департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации уточнили, что корабль повредил воздушную линию электропередач 10 кВ, проходящей через реку, между опорами №№74 и 75. 

В настоящее время над восстановлением электроснабжения в обесточенных селах работает аварийно-ремонтная бригада.

При этом восстановить энергоснабжение планируют 29 мая 2017 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее во Львове произошла авария на электросетях. В результате инцидента без электроэнергии остались Франковский район города и часть Железнодорожного района.


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